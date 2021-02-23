Hassa'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor. - Son Dakika

Hassa'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Hassa Belediyesi, ilçede yol genişletme ve parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Hassa Belediyesi, ilçede yol genişletme ve parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Söğüt, Sapanözü, Koruhöyük, Yuvalı, Demrek, Aşağıkarafakılı, Bintaş, Dedemli ve Hacılar Mahallelerinde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin ayrıca ilçenin bazı noktalarındaki sokak ve caddelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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