Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Havadan 1 uçak, 4 helikopterin müdahale ettiği yangına havanın kararmasıyla beraber sadece karadan çalışmalar sürüyor. Sarp bölgedeki yangının söndürülmesi için iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor. Alevlere, 4 dozer ve 39 arazöz ile çok sayıda personel müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İzzet NAZLI, Kasım NARCI Hatay/ Hassa DHA