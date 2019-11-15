Son Dakika Haberleri: Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Son Dakika Güncel Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

6 saat önce

Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı, System.String[]

Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hassa Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Karataş, Derviş Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçenin 97 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlattı.

Atalarının kahramanlıklarının takdire şayan olduğunu ifade eden Karataş, günün anlam ve önemini anlattı.

Etkinlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı, mahalle muhtarlarından oluşan halk oyunları ve deve oyunu ekibi gösteri sundu.

Törende, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.


Hassa Kaymakamı Yusuf Turan'ın da katıldığı törende, diğer ilgililer de yer aldı.

Mehmet Karataş, Karataş, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı
Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:43:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]