Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin kapanış töreni - Son Dakika

Siyer Vakfının kültürel ve sanatsal projesi olarak İstanbul'da genç sinemacılara eğitim desteği sağlayan Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin kapanış töreni düzenlendi.

Bu yıl ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Anadolu'da 5 ayrı şehirde sinema eğitimleri de gerçekleştiren akademinin kapanışı Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım burada yaptığı konuşmada, karanlıktan sadece şikayet etmek yerine aydınlık için çalışılması gerektiğini ifade ederek, "İstiyoruz ki bu alanda bir damga vuralım. Huzurunuzda bu alanda emek sarf eden arkadaşlarımın nice nice güzel işleri olmasını diliyorum ve onları tebrik ediyorum." dedi.

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Koordinatörü Cemil Nazlı da insanların pandemi sürecinde evlerinde amatörce de olsa gerçekleştirdikleri ya da takip ettikleri sanatsal faaliyetler ile morallerini yüksek tutmaya çalıştığını söyledi.

Bu faaliyetlerin bir parçası olan sinema ve bunun eğitim alanını çok önemsediklerini vurgulayan Nazlı, bu yüzden de bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri projede İstanbul ve 5 ayrı şehirde onlarca kişiye ulaştıklarını, birçok kişiye de umut olmayı başardıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından akademinin eğitimcilerine plaket verildi ve sonrasında, 8'i İstanbul'da, 2'si Anadolu'da çekilen toplam 10 kısa film ve belgesel katılımcıların beğenisine sunuldu.

Gösterimlerin ardından ise akademi eğitimcileri öğrencilere sertifika ve plaketlerini takdim etti.

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nde sezon boyunca Fatih Özcan, Umut Sakallıoğlu, Seyit Çolak, Kubilay Erkan Yazıcı, Ayşe Şener, Ali Nuri Türkoğlu ve Yeşim Tonbaz gibi isimler eğitim verdi.

Atölyelerde "Senaryo Yazarlığı", "Görüntü Yönetmenliği", "Yönetmenlik Atölyesi", "Kurgu Montaj" ve "Film Yapım Atölyeleri" başlıklı dersler yer aldı.

Öğrenciler "İlk Film Yolculuğu", "Film Yapmak", "Sinemada Anlam Arayışı", "Kısa, Belgesel ve Uzun Metraj Filmin Senaryo, Yapım, Çekim ve Festival Süreci", "Oyuncu Psikolojisi/Yönetimi", "Film Öyküsü" ve "Dramatik Yapı Elemanları ve Karakter Analizi" konulu atölyelere katılma imkanı da buldu.