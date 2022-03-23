Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin yeni eğitim dönemi başladı - Son Dakika
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Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin yeni eğitim dönemi başladı

23.03.2022 15:37
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin yeni eğitim dönemi başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Fidan Sanat Vakfı bünyesinde gerçekleştirilecek Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 8. dönem İstanbul eğitimleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Fidan Sanat Vakfı bünyesinde gerçekleştirilecek Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 8. dönem İstanbul eğitimleri başladı.

Temmuz sonuna kadar sürecek eğitim ve etkinlikler, vakfın Eyüpsultan'daki genel merkezinde yapılıyor.

Temel teorik eğitim sınıfları, kurgu montaj sınıfı, yönetmenlik, sinematografi, ışık ve pratik çekimlerin yapılacağı çok amaçlı stüdyo, kurgu, montaj, ses, renk ve efekt teknikleri gibi eğitimlerin verileceği mini stüdyolar, toplantı salonları ve sosyal alanlar öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Akademi, 7 ay sürecek kapsamlı temel teorik ve pratik eğitimlerin sonunda öğrencilerin kısa eserler ortaya çıkarmasını amaçlıyor.

Yapılacak mülakat ve değerlendirmelerin sonunda 25 öğrenciye ücretsiz eğitim verilip, 5 kısa proje filme dönüştürülecek.

Anadolu'da da eğitim verilecek

Yönetmenlik, senaristlik, kurgu montaj gibi temel derslerin yanı sıra görüntü yönetmenliği, ışık ve ses teknikleri, film okumaları, dramaturji, pitching eğitimleri, uygulama atölyesi ve birçok atölye çalışmalarıyla genç yeni sinemacılar yetiştirmeyi hedefleyen akademi, Ramazan Bayramı'ndan sonra Anadolu'da 5 ayrı şehirde mobil sinema eğitimleri verilecek.

Önceki yıllara ek olarak müfredata, "Anlam Arayışı Atölyesi" ile sinemanın dili ve usulüne yönelik ilkelerin konuşulup, aktarılacağı 5 dersten oluşan "Sinema Ahlakı" bölümü de dahil edildi.

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Eyüpsultan, İstanbul, Turizm, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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