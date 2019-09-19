"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" öğrencilerine sertifika

Siyer Vakfı ile Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması bünyesinde, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmalarını yürüten "Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi"nin beşinci dönem eğitimi sona erdi.

Fatih Belediyesi Ali Emiri Efendi Nikah Salonunda gerçekleştirilen törenle, akademide 9 ay eğitim alan genç sinemacılara sertifikaları verildi.

Törenin açılışında konuşan Akademi Koordinatörü Cemil Nazlı, destekleri için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür etti. Törene katılanlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ecevit Carti, Gençlik Projeleri Destek Programının 2012'de başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanına hitap eden tüm projelere destek veriyoruz. Özellikle son yıllarda sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteği artırmaya çalıştık. Memnuniyetle de bunun sonuçların almaya başlıyoruz. Mesela kitap kafe projeleri Türkiye çapında yaygınlaştı. Gençlerimizin nezih bir ortamda, ücretsiz ikramlar eşliğinde kitap okuyabilecekleri bir kültürel cazibe merkezi oluşturmaya çalıştık. Gençlik merkezlerine de bakanlık olarak destek veriyoruz. Bizim aslında anlatacak birçok hikayemiz var ama bu toprakların hikayelerini, bu toprakların çocuklarının gözüyle anlatmak biraz marifet. Bu anlamda bu çalışmayı son derece başarılı buluyorum."

"Gençlere güveniyorum"

Programda sertifika veren Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım da geçmişi kutsamak adına değil, geleceği inşa etme açısından bir tarih okuması yapılması gerektiğine işaret ederek, "Kur'an da zaten bunun için tarihi bizim bakışımıza verir. Kur'an bunu ısrarla söylemesine rağmen bir türlü bu ufku yakalayamadığımız için hep konuşmaya başlarken 'Nerede o eski günler' diye başlıyoruz. Hep güzellikler eskide, kötülükler bu zamanlarda diye anlıyoruz. Biz bunları 21. asırda söylediğimiz gibi Peygamberimizin zamanında da bunları söyleyenler var. 'Bu gençlerden bir şey çıkmaz' gibi ama Efendimiz işi 18 yaşında olan Erkam bin Ebi'l-Erkam'ın evinde başlatıyor. Ruhunun ufkuna yürüyecekken 17 yaşındaki Usame'nin eline sancağı bırakarak bu işi noktalıyor. Eğer biz bunu anlarsak, demek ki bu ümmet genç bir ümmet. Yeryüzüne gerçekten gençliği getiren Hz. Muhammed'tir ve biz bunu böyle anlamak zorundayız. Sadece bunun edebiyatını yapmak için de değil, bunun gereğini yapmak durumundayız. Ben gençlere güveniyorum. Öyle güzel işler yapacaklar ki bu ümmetin yüzünü ak edecekler. Bu filmler de bu ümmetin ayak sesleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Törende ayrıca akademi öğrencilerinin hazırladığı kurmaca, deneysel ve belgesel türündeki "Dondurma", "Anne", "İkram", "Girift", "Güya Rüya" ve "Mies" filmleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Akademi hakkında

Sinema alanına ilgi ve eğilimi olan kişilere yönelik olarak başlatılan akademide öğrenciler teorik ve pratik olarak toplamda 200 saat eğitim aldı.

Eğitim sürecinde 2 farklı kademe grubunda 46 öğrenci farklı görevler üstlenerek, kısa film çekme imkanına sahip oldu.

Yeşim Tonbaz, Abdulhamid Güler, Fatih Özcan, Fatih Yaşar ve Erol Zurnacı'nın eğitim verdiği akademide, ayrıca 6 workshop (atölye-fikir üretme toplantısı) ile sinema dünyasından Kubilay Erkan Yazıcı, Elif Eda Karagöz, Suat Köçer, Mahmut Fazıl Coşkun, Ayşe Karaköse, Bekir-Büşra Bülbül gibi isimler öğrencilerle bir araya geldi.