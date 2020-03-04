"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" yeni dönem kayıtları başladı

Siyer Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi"ne yeni dönem başvuruları başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yedinci yılına giren akademide, katılımcılar temel eğitim programları kapsamında "senaryo yazarlığı atölyesi", "yönetmenlik atölyesi" ve "kurgu montaj atölyesi" olmak üzere 3 farklı alanda eğitim alacak.

Senarist Fatih Özcan'ın rehberliğinde gerçekleştirilecek olan "senaryo yazarlığı atölyesi"nde katılımcılar senaryo yazmanın detaylarını öğrenecek.

Abdülhamit Güler'in eğitmenliğini üstlendiği "yönetmenlik atölyesi"nde de katılımcılar, senaryo atölyesinde hazırlanan senaryoların çekimini yaparak sahada tecrübe kazanma imkanı bulabilecek.

"Kurgu montaj atölyesi"nde yapılacak eğitimler kapsamında ise katılımcılar Umut Sakallıoğlu'nun yönetiminde akademi kapsamında çekilen kısa filmlerin kurgu ve montajlarını yapacak.

Sinemaya farklı bir bakış açısı ve yeni bir ufuk kazandırmayı hedefleyen akademide, atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler, çalıştaylar, film okumaları, set ziyaretleri, röportajlar ve sinema ve tiyatro etkinlikleri yapılacak. İstanbul'da başlayacak eğitimlerin hızlandırılmış bölümü ise yaz döneminde 5 ayrı şehirde gerçekleştirilecek.

Başvuruların "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden yapılabilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen akademiye son başvuru tarihi ise 13 Mart olarak belirlendi.