"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi' yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika

"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" yeni dönem kayıtları başladı

14 dakika önce

Siyer Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi"ne yeni dönem başvuruları başladı.

Siyer Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi"ne yeni dönem başvuruları başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yedinci yılına giren akademide, katılımcılar temel eğitim programları kapsamında "senaryo yazarlığı atölyesi", "yönetmenlik atölyesi" ve "kurgu montaj atölyesi" olmak üzere 3 farklı alanda eğitim alacak.

Senarist Fatih Özcan'ın rehberliğinde gerçekleştirilecek olan "senaryo yazarlığı atölyesi"nde katılımcılar senaryo yazmanın detaylarını öğrenecek.

Abdülhamit Güler'in eğitmenliğini üstlendiği "yönetmenlik atölyesi"nde de katılımcılar, senaryo atölyesinde hazırlanan senaryoların çekimini yaparak sahada tecrübe kazanma imkanı bulabilecek.

"Kurgu montaj atölyesi"nde yapılacak eğitimler kapsamında ise katılımcılar Umut Sakallıoğlu'nun yönetiminde akademi kapsamında çekilen kısa filmlerin kurgu ve montajlarını yapacak.

Sinemaya farklı bir bakış açısı ve yeni bir ufuk kazandırmayı hedefleyen akademide, atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler, çalıştaylar, film okumaları, set ziyaretleri, röportajlar ve sinema ve tiyatro etkinlikleri yapılacak. İstanbul'da başlayacak eğitimlerin hızlandırılmış bölümü ise yaz döneminde 5 ayrı şehirde gerçekleştirilecek.

Başvuruların "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden yapılabilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen akademiye son başvuru tarihi ise 13 Mart olarak belirlendi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:18:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]