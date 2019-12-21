Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, 66 günden beri protestolarına devam eden göstericilerin talepleri doğrultusunda "bağımsız ve teknokratlardan oluşan bir kabine oluşturmayı" hedeflediğini söyledi.

Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle önceki gün hükümeti kurma görevini üstlenen Diyab, toplumsal gösterilerin ardından 29 Ekim'de istifa eden Başbakan Saad el-Hariri hükümeti yerine yeni kabineyi oluşturmak için Meclisteki siyasi güçlerle istişare görüşmelerini tamamladı.

Görüşmelerin ardından başkent Beyrut'taki Meclis binasında basın toplantısı düzenleyen Diyab, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Diyab, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ardından Başbakan Hariri ile de görüştüğünü aktararak, teşvik edici sözler duyduğu Hariri'nin iş birliğinden gelecekte de yararlanacaklarını vurguladı.

"Lübnan yoğun bakımdadır" ifadesini kullanan Diyab, bu nedenle ülkedeki tüm siyasi güçlerin yanı sıra sokağa dökülen halkın çabalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Diyab, Lübnan için artık çalışma zamanı geldiğini söyleyerek, kendisinin bağımsız olduğunu ve bağımsızlar ile teknokratlardan oluşan bir hükümet kurmayı hedeflediğini vurguladı.

Bugünkü istişare görüşmelerine katılan tüm siyasilerin Lübnan'ı içinde bulunduğu derin krizden çıkarma konusunda yoğunlaştığını söyleyen Diyab, bağımsız ve teknokratlar hükümetini kurma konusunda tüm siyasi grupların hemfikir olduğunu aktardı.

"Görevi bırakmayacağım'

Hükümeti kurma görevini aldığı iki günden beri başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde protesto edilen Diyab, bir soru üzerine görevi bırakmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından yeni kabineyi oluşturma görevini 19 Aralık'ta Hassan Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclisteki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Başkent ve diğer bazı kentlerde, hükümeti kurma görevinin Diyab'a verilmesine karşı dün akşamdan beri gösteriler ve yol kapatma eylemleri düzenleniyor.

Lübnanlı protestocular, bağımsız bir akademisyen olmasına rağmen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğini alması nedeniyle Diyab'ın başbakanlığına karşı çıkıyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.