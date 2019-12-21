Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, 66 günden beri protestolarına devam eden göstericilerin talepleri doğrultusunda "bağımsız ve teknokratlardan oluşan bir kabine oluşturmayı" hedeflediğini söyledi.

Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle önceki gün hükümeti kurma görevini üstlenen Diyab, toplumsal gösterilerin ardından 29 Ekim'de istifa eden Başbakan Saad el-Hariri hükümeti yerine yeni kabineyi oluşturmak için Meclisteki siyasi güçlerle istişare görüşmelerini tamamladı.

Görüşmelerin ardından başkent Beyrut'taki Meclis binasında basın toplantısı düzenleyen Diyab, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Diyab, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ardından Başbakan Hariri ile de görüştüğünü aktararak, teşvik edici sözler duyduğu Hariri'nin iş birliğinden gelecekte de yararlanacaklarını vurguladı.

"Lübnan yoğun bakımdadır" ifadesini kullanan Diyab, bu nedenle ülkedeki tüm siyasi güçlerin yanı sıra sokağa dökülen halkın çabalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.