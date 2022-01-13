Hassas burun Coco yılın köpeği seçildi - Son Dakika

Hassas burun Coco yılın köpeği seçildi

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan, son 1 yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 44 olayın çözülmesine yardımcı olan narkotik köpeği Coco, Türkiye'de yılın köpeği seçildi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli Narkotik Madde Arama Köpeği Coco, suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde çok sayıda operasyona katılan hassas burun Coco, yapmış olduğu yakalamalar neticesinde Türkiye genelinde tüm Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpekleri içerisinde Yılın Köpeği seçildi. Son 1 yılda toplam 44 olayın çözülmesini sağlayan Coco, kilolarca uyuşturucunun da yakalanmasını sağladı. Belçika Çoban Köpeği cinsi olan ve 3 yaşındaki narkotik köpeği Coco, operasyonlarda gösterdiği başarılar ile Türkiye'de yılın köpeği seçildi.