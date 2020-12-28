Hassas burun "Odin" zehir tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika

Hassas burun "Odin" zehir tacirlerine geçit vermiyor

28.12.2020 11:21

Erzincan'da narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi "Belçika kurdu" cinsi dedektör köpek "Odin", rekor miktardaki uyuşturucuların ele geçirilmesine katkı sağladığı operasyonlarda zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Erzincan'da narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi "Belçika kurdu" cinsi dedektör köpek "Odin", rekor miktardaki uyuşturucuların ele geçirilmesine katkı sağladığı operasyonlarda zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde eğitimini başarıyla tamamlayan ve testleri geçen Odin, daha sonra hassas burnundan dolayı narkotik dedektör köpeği olarak 3 yıl önce Erzincan'da görev almaya başladı.

Kentte görev yaptığı ilk aylarda Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırdaki aramada hayvan yağları arasına gizlenmiş 1 ton 271 kilogram gibi rekor miktardaki eroinin ele geçirilmesine de katkı sağlayan Odin, zehir tacirlerinin adeta "korkulu rüyası" haline geldi.

Operasyonlarda etkin görevler almayı sürdüren hassas burun Odin, uyuşturucuyu saklamak için her türlü yöntemi deneyen uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

"Sabah erkenden Odin ile mesaiye başlıyoruz"

Odin'in eğitmeni olan polis memuru Muhammet Oğuz Alan, AA muhabirine, Odin ile 3 yıl önce Erzincan'da göreve başladığını söyledi.

Henüz 6 yaşında olmasına rağmen kısa sürede önemli başarılara imza atan Odin'in kendilerine operasyonlarda önemli destek sağladığını anlatan Alan, şöyle konuştu:

"Odin, Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde yavru iken test edilmiştir. Burada yaklaşık 1 yıl eğitim alan ve bazı testlere tabi tutulan Odin, ardından benimle birlikte göreve başladı. Yaklaşık 5 yıldır birlikte görev yapıyoruz. Ekip ve görev arkadaşım olan Odin, aynı zamanda benim için ailemin bir üyesi gibi. Sabah erkenden birlikte mesaiye başlıyoruz. Günlük eğitim ve bakımını yapıyorum. Aynı zamanda sağlık kontrollerini de düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ardından birlikte görevimize başlıyor ve narkotik polis ekiplerinin operasyonlarına destek veriyoruz."

Rekor miktarda uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı

Alan, Odin ve ekip arkadaşları ile birlikte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, kentte uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinde Odin'in etkin rol aldığını dile getirdi.

Hassas burnun narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Alan, "Odin genç yaşına rağmen önemli başarılar elde etmiştir. Erzincan'da göreve başladığı 3'ncü ayında rekor miktarlardan biri olan 1 ton 271 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına katkı sağlamıştır. Biz ekip arkadaşlarımız ve kendisi ile birlikte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz." diye konuştu.

Üç yılda 2 ton 13 kilo 568 gram uyuşturucu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis sorumluluk bölgesinde son 3 yılda uyuşturucu satıcılarına yönelik 148 operasyon düzenledi.

Birçoğuna Odin'in de katıldığı operasyonlarda bugüne kadar, 1 ton 931 kilo 660 gram eroin, 5 kilo 123 gram esrar, 11 kilo 442 gram afyon sakızı, 65 kilo 343 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli uyuşturucu maddeler olmak üzere toplam 2 ton 13 kilo 568 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca 280 bin 626 uyuşturucu hap bulunan operasyonlarda, bu suçlara karışan 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Narkotik polisinin kent genelinde uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

Hassas burun Odin zehir tacirlerine geçit vermiyor
Hassas burun Odin zehir tacirlerine geçit vermiyor
Hassas burun Odin zehir tacirlerine geçit vermiyor
Hassas burun Odin zehir tacirlerine geçit vermiyor

Uyuşturucu, Erzincan, Narkotik, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hassas burun 'Odin' zehir tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika


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