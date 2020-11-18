Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı - Son Dakika

VAN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma köpeği 'Poyraz, son bir yılda çığ ve deprem gibi afetlerde 4 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı. Van AFAD'da köpek eğitmeni olarak çalışan Niyazi Özbek, eğittiği köpekleri çocuğu gibi gördüğünü belirterek, "Diğer eğittiğim ve şu an hayatta olmayan köpeklerimi de unutamıyorum" dedi.

Deprem, çığ, heyelan, kayıp, göçük gibi birçok afette arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu eğitimli köpekler de katılıyor. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma köpekleri de bölgede meydana gelebilecek olası afetlere hazırlanıyor. Köpeklerin performanslarının düşmemesi için köpek eğitmenleri tarafından sürekli tatbikatlarla, eğitimlerle formda tutuluyor. Van AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeklerinden 'Poyraz' son bir yılda deprem ve çığ afetlerinde hassas burnu sayesinde 4 kişinin hayatını kurtardı.