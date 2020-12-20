"Hassas burunlar", Bolu Dağı'nda "zehir tacirlerine" geçit vermiyor - Son Dakika

Operasyonlarda 179 kilo 467 gram esrar, 73 kilo 843 gram eroin, 2 kilogram kokain, 1 kilo 277 gram sentetik uyuşturucu, 239 gram skunk ile 115 bin 135 uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Artos" ve "Sezar"ın katılımıyla bu yıl içerisinde düzenlenen 180 operasyonda 400 kişi yakalandı. Şüphelilerden 51'i "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Polis ekipleriyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda görev yapan "hassas burunlar", doğudan batı illerine ve Avrupa'ya Bolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyenlere geçit vermiyor.

Yaklaşık 150 komut algılayabilen, hassas burunlarıyla araçların farklı yerlerine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi bularak polis ekiplerinin iş yükünü hafifleten köpekler, kentte özellikle " İstanbul 'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Bolu Dağı geçişinde uyuşturucu tacirlerinin adeta "korkulu rüyası" oluyor.

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