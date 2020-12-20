"Hassas burunlar", Bolu Dağı'nda "zehir tacirlerine" geçit vermiyor - Son Dakika

"Hassas burunlar", Bolu Dağı'nda "zehir tacirlerine" geçit vermiyor

20.12.2020 11:31

Bolu Dağı geçişinde emniyet ekipleriyle görev alan özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri "Artos" ve "Sezar", uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Bolu Dağı geçişinde emniyet ekipleriyle görev alan özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri "Artos" ve "Sezar", uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi kadrosunda yer alan 2 narkotik dedektör köpeği, başarılı operasyonlara imza atıyor.

Yaklaşık 150 komut algılayabilen, hassas burunlarıyla araçların farklı yerlerine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi bularak polis ekiplerinin iş yükünü hafifleten köpekler, kentte özellikle " İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Bolu Dağı geçişinde uyuşturucu tacirlerinin adeta "korkulu rüyası" oluyor.

Polis ekipleriyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda görev yapan "hassas burunlar", doğudan batı illerine ve Avrupa'ya Bolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyenlere geçit vermiyor.

Narkotik dedektör köpekler, denetimlerde durdurulan araçlarda farklı yerlere gizlenen uyuşturucu ve uyarıcı maddelere anında tepki veriyor.

Gözaltına alınan 400 kişiden 51'i tutuklandı

"Artos" ve "Sezar"ın katılımıyla bu yıl içerisinde düzenlenen 180 operasyonda 400 kişi yakalandı. Şüphelilerden 51'i "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda 179 kilo 467 gram esrar, 73 kilo 843 gram eroin, 2 kilogram kokain, 1 kilo 277 gram sentetik uyuşturucu, 239 gram skunk ile 115 bin 135 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hassas burunlar , Bolu Dağı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor
Hassas burunlar , Bolu Dağı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor
Hassas burunlar , Bolu Dağı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor
Hassas burunlar , Bolu Dağı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor

Uyuşturucu, Narkotik, Sezar, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hassas burunlar', Bolu Dağı'nda 'zehir tacirlerine' geçit vermiyor - Son Dakika


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