Son Dakika Haberleri: Hassas Burunlar"In Sınav Hazırlığı

Hassas Burunlar"In Sınav Hazırlığı

1 saat önce

İzmir'de AKUT eğitimcileri, arama kurtarma köpeklerini 2 ve 3 Mart'ta düzenlenecek "Köpekle Doğa Araması Sınavı"na hazırlıyor.

Hassas Burunlar
İzmir'de AKUT eğitimcileri, arama kurtarma köpeklerini 2 ve 3 Mart'ta düzenlenecek "Köpekle Doğa Araması Sınavı"na hazırlıyor.

AKUT eğitimcileri, Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'ndeki futbol sahasında oluşturdukları parkurlarda, arama kurtarma köpeklerini hem Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonunca (IRO) düzenlenecek sınava hazırlıyor hem de hayvanların formda kalmasını sağlıyor.

AKUT K9 Köpekli Arama Biriminden Ersel Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır arama kurtarma köpekleriyle vakit geçirdiğini, bu durumun kendisi için yaşam tarzı olduğunu söyledi.

IRO tarafından 2 ve 3 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek sınava hazırlandıklarını anlatan Yıldırım, "Sınava 6 farklı ilden 16 köpek, 14 takım katılacak. Sınava AKUT olarak 7 köpekle katılıyoruz. Ben de 2 köpeğimle katılacağım. Bu köpekler, hem sahiplerine itaat etmek hem de doğada kayıp olan kişileri aramak üzerine eğitiliyor." dedi.

Sınava hafta sonları hazırlandıklarını dile getiren Yıldırım, "Sınav iki aşamalı. İtaat bölümünde, yüksek sese dayanıklılık, merdivenden, kapalı tünelden geçmek, diğer köpeklerle uyum gibi değerlendirmeler var. Orman aramasında ise sınav, yaklaşık 40 dönüm arazide 3 kazazedeyi 30 dakikada bulma esasına dayanıyor." diye konuştu.

Bir köpeğin yetişmesinin en az 2,5 yıl aldığını bildiren Yıldırım, "Takım arkadaşlarımdan en yenisi 5 yıldır burada. Uzun bir süreç aslında." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:06 Kaynak: AA

İzmir, Kültür Sanat
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