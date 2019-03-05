Son Dakika Haberleri: Hassas Burunlar Uyuşturucuya Geçit Vermedi

Hassas Burunlar Uyuşturucuya Geçit Vermedi

40 dakika önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın hassas burunlu köpekleri İlgi ve Pestil, yapılan yol kontrollerinde kubar esrar ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi.

Hassas Burunlar Uyuşturucuya Geçit Vermedi, System.String[]
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın hassas burunlu köpekleri İlgi ve Pestil, yapılan yol kontrollerinde kubar esrar ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Turhal İlçesinde yol kontrollerine başladı. Alınan istihbarat doğrultusunda 2 şüpheli ve kullandıkları araç üzerinde duyarlı olan Jandarma Timleri, jandarma köpekleri Pestil ve İlgi'nin de desteği ile operasyon için en uygun anı bekledi. İlçeye bağlı Sütlüce Köyü mevkiinde şüpheli aracı durduran Jandarma, şahıslar üzerinde ve araç içerisinde köpekli arama yaptı. 200 gram kubar esrar ve 16 adet extacy hap ele geçirilen arama sonrasında şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa
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