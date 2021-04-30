Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu - Son Dakika

Osmaniye'de Risk Analizi Değerlendirmesi sonucu şüphe üzerine durdurulan otomobilde stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulama sırasında Risk Analiz Değerlendirme sonucu U.C.B. isimli şahsın idaresindeki otomobil şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda otomobilin bagaj kısmında bulunan stepne içerinde gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek" suçundan adliyeye sevk edilen U.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE