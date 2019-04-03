Hassas Kaşıntılı Alerjik Kuru Cilde %100 Şifa Ayniseftap

Poliantos Yaşam Çiftliğinden 2 şifalı kozmetik getirdim size tanıtmaya. Aynısefa çiçeğini duymuşsunuzdur.

Poliantos Yaşam Çiftliğinden 2 şifalı kozmetik getirdim size tanıtmaya. Aynısefa çiçeğini duymuşsunuzdur. Tabiatın en şifalı ellerinden biri. Birçok kremin içeriğinde Calendula officinalis olarak görürsünüz. Lokal deri problemlerinin dıştan tedavisinde kullanılan en önemli bitkilerdendir. Sivilce, akne, yüzdeki kara lekelerin tedavisinde oldukça başarılıdır. Sedef ve sulu sedef, egzama tedavisinde destekleyici özelliğe sahiptir. Mantar hastalıklarında özellikle kaşıntılı ayak mantarına karşı kullanıldığında 2 hafta gibi kısa bir sürede hastalığı yok eder. Vajinal mantarlarda çok etkilidir. Alerjik ve bakteriyel cilt kaşıntılarında vücudun her bölgesinde güvenle kullanılır ve kaşıntıları yok eder. Bebeklerde pişik kremi olarak çok başarılı, kaç bebek büyüdü bu merhemle. Enfeksiyondan veya yaradan kaynaklanan tüm yüzeysel iltihaplanmalara karşı güvenle kullanılabilir. Tüm yüzeysel yaralara, kanamalara, eziklere, yanıklara ve güneş yanığına karşı kullanılabilir. Ağrıyan her bölge, kas ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, varis ağrıları, kremle yapılan hafif masajlarla dindirilebilir. Gerginlikler ve sertlikler sona erer. Çünkü krem yüzeysel sertlikleri yumuşattığı gibi kasları da derinlemesine yumuşatır. Yeni veya eski tüm yaraların tedavisinde AYNISEFA kremi başarılıdır. Ayrıca ameliyat yaralarının gerginliğini alır ve sağlıklı biçimde kapanmasını sağlar. Aynısefa merheminin sabun haline Nubas diyoruz. Tamamen doğal, içinde hiçbir sentetik madde, katkı maddesi yok. Cilt ve vücut temizliğinde kullanabilirsiniz. İçindeki zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı soğuk sıkım. Vitamini, canlılığı bozulmuyor yani!

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