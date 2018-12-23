Son Dakika Haberleri: Hassas Terazi ve Eroinle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Hassas Terazi ve Eroinle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

47 dakika önce

Hassas terazi ve eroinle yakalanan şüpheli tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı operasyonda hassas terazi ve eroinle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Hassas terazi ve eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı operasyonda hassas terazi ve eroinle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir ikameti tespit etti.Evden çıkan 2 şahsı durdurarak arama yapan polis 1 gram metamfetamin ile 9 gram eroin maddesi ele geçirdi. Bunun üzerine eve operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli T.A. gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada da 6,5 gram eroin ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli T.A. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evden çıkarken yakalanan 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:36 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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