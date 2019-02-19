Son Dakika Haberleri: Hasta Almaya Giden Ambulans Dar Sokakta Mahsur Kaldı

Hasta Almaya Giden Ambulans Dar Sokakta Mahsur Kaldı

1 saat önce

Hasta almaya giden ambulans dar sokakta mahsur kaldı İtfaiye ekipleri ambulansı halatla kurtardıİSTANBUL - Beyoğlu'nda hasta almaya giden bir ambulans, sokağın dar olması sebebiyle virajı alamayarak sokakta sıkışıp mahsur kaldı.

Hasta almaya giden ambulans dar sokakta mahsur kaldı
İtfaiye ekipleri ambulansı halatla kurtardı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda hasta almaya giden bir ambulans, sokağın dar olması sebebiyle virajı alamayarak sokakta sıkışıp mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ambulansı sıkıştığı yerden halatla çekerek kurtardı.
Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak'ta hasta almaya giden bir ambulans, dar sokakta virajı alamayınca sıkışarak mahsur kaldı. Sokağın dar olması sebebiyle virajı dönemeyen ambulans, yol kenarındaki demirlere çarparak olduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine ambulansı sıkıştığı yerden kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri, halatla ambulansı çekerek kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Beyoğlu, İtfaiye, 3. Sayfa
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