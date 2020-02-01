Hasta almaya giden ambulans kara saplandı - Son Dakika
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Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

6 saat önce

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hasta almaya giden ambulans kara saplandı, System.String[]

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü Köyü'nde rahatsızlanan Ömer Basel'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Gercüş Devlet Hastanesi'nden Yayladüzü köyüne yola çıkan ambulans, kara saplandı. Sağlık görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresince karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açıp, ambulansı kurtardı.Ambulans köye gidip, Ömer Basel'i Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Basel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Batman, Gercüş, Basel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
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