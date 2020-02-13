Hasta almaya giden ambulans kara saplandı, yardımına Mehmetçik ve köylüler yetişti - Son Dakika

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Hasta almaya giden ambulans kara saplandı, yardımına Mehmetçik ve köylüler yetişti
6 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans, Mehmetçik ve köylüler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
Siirt'in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans, Mehmetçik ve köylüler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Erenkaya köyünde hasta almayan giden ambulans kara saplandı. Araç ve içerisindeki sağlık ekibi mahsur kalınca yardımlarına Mehmetçik ve köylüler yetişti. Kara saplanan ambulans traktör yardımı ile çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. Kurtarma işleminin ardından ambulans hastayı almak için yola devam etti. - SİİRT
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