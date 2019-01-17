Son Dakika Haberleri: Hasta Almaya Giden Ambulans Mahsur Kaldı

Hasta Almaya Giden Ambulans Mahsur Kaldı

1 saat önce

- Hasta almaya giden ambulans mahsur kaldıHAKKARİ - Hakkari'de hasta almaya giderden 2 bin 600 rakımlı bölgede mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

- Hasta almaya giden ambulans mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'de hasta almaya giderden 2 bin 600 rakımlı bölgede mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.
Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönden etkiledi. Durankaya beldesine hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansı, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 600 rakımlı Durankaya zirvesinde mahsur kaldı.
Durumun Hakkari İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine hemen harekete geçen karla mücadele ekibi, kısa sürede yolda kalan ambulansı kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Durankaya, Hakkari, Yerel
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