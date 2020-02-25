Hasta almaya giden ambulans yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hasta almaya giden ambulans yandı - Son Dakika

Hasta almaya giden ambulans yandı

7 saat önce

Sivas'ta hasta almaya giden ambulansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Sivas'ta hasta almaya giden ambulansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Sivas'ın Aydoğan Mahallesinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki ambulans, hasta almak için mahalleye sevk edildiği sırada, ambulansın motor kısmından dumanlar yükseldi. Ambulans sürücüsü durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. Sivas Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi ile motor kısmında başlayan yangın aracı sarmadan kontrol altına alındı. Hastaya ise başka bir ambulans ile müdahale edildi. - SİVAS

Aydoğan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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