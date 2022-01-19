Hasta almaya giden sağlık ekipleri karda mahsur kaldı - Son Dakika

Hasta almaya giden sağlık ekipleri karda mahsur kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasta almaya giden sağlık ekipleri karda mahsur kaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve gece yarışı şiddetini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda kırsal mahallenin yolları kapanırken, 112 Acil ekipleri hastaların yardımına zorlukla yetişiyor. Hasta almaya giden sağlık ekipleri karda mahsur kaldı. İlçeye bağlı Kapıkaya'da bir hasta acil hasta ihbarı alan UMKE ve 112 ekiplerinin ambulansı kar ve buzlanma nedeniyle şarampole kaydı. Yolda mahsur kalan ekipler jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ve vatandaşların yardımıyla kepçe bağlanan halatla kurtarılan ambulans, daha sonra hastayı alarak Siverek Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.