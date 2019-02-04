Hasta, Ambulans Helikopterle Stadyumdan Alındı
1 saat önce
ZONGULDAK'ta, kalçasında kırık bulunan Rasi Gezer(72), hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
ZONGULDAK'ta, kalçasında kırık bulunan Rasi Gezer(72), hava ambulansıyla Ankara
'ya sevk edildi.
Evinde düşerek kalçasını kıran Rasi Gezer, dün öğle saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Doktorlar, Rasi Gezer'i tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmesine karar verdi. Rasi Gezer'i almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu
Şehir Stadyumu'na indi. Rasi Gezer, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. Gezer, tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
- Zonguldak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:49 Kaynak: DHA
Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi
CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"
Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak