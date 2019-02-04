Son Dakika Haberleri: Hasta, Ambulans Helikopterle Stadyumdan Alındı

Hasta, Ambulans Helikopterle Stadyumdan Alındı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, kalçasında kırık bulunan Rasi Gezer(72), hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Hasta, Ambulans Helikopterle Stadyumdan Alındı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, kalçasında kırık bulunan Rasi Gezer(72), hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Evinde düşerek kalçasını kıran Rasi Gezer, dün öğle saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, Rasi Gezer'i tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmesine karar verdi. Rasi Gezer'i almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indi. Rasi Gezer, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. Gezer, tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

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