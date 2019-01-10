Son Dakika Haberleri: Hasta Annesini Taşıdığı Aracı Vicdansız Hırsızlar Çaldı

Hasta Annesini Taşıdığı Aracı Vicdansız Hırsızlar Çaldı

2 saat önce

Bayrampaşa'da hasta annesini hastaneye götürmek için kullandığı minibüsü hırsızlar çaldı.

Hasta Annesini Taşıdığı Aracı Vicdansız Hırsızlar Çaldı, System.String[]
Bayrampaşa'da hasta annesini hastaneye götürmek için kullandığı minibüsü hırsızlar çaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil firması sahibi olan İrfan Tahiroğlu, yaşlı annesini minibüsüyle hastaneye götürdükten sonra aracıyla evine döndü. Gece saatlerinde yüzleri kapalı ve kimliği belirsiz iki kişi Tahiroğlu'nun minibüsünü gözüne kestirerek sokak üzerinde keşif yapmaya başladı. Bir kişi araç yanında saklanırken diğer kişi sokak üzerinde cep telefonuyla konuşuyor gibi yaparak çevreyi kontrol etti. Park halindeki minibüsün yanına doğru yönelen hırsızlar, kendisini çeken güvenlik kamerasına yüzünü göstermemek için komple yüzünü kapatarak aracın kilidini zorladı. İlk seferde başarılı olamayan hırsız bu sefer aracın ön kapısından şansını denedi.

Minibüs çalan arkadaşına yetişmek için depar attı

Acemi hırsız kapıyı ikinci kez zorladığında aracın kilidini kırarak içeriye girdi. Minibüsü düz kontak yapan şüpheli aracı çalıştırdıktan sonra gaza yüklendi. Sokak üzerinde keşif yapan diğer hırsız da arkadaşına yetişebilmek için sokak üzerinde depar atmaya başladı.

"Arabayla annemi hastaneye götürüyordum"

Minibüsü çalınan İrfan Tahiroğlu, "Arabamı evin önüne park ettim, ertesi gün baktığımda aracımız yerinde yoktu. Arabayı iki kişi çalıyor biri sağ tarafta bekleyip gözcülük yapıyor diğeri de araca giriyor. Sonra aracı düz kontak yapmışlar götürmüşler. Araçla hasta olan annemi hastaneye getirip götürüyordum. O gün araç çalınınca karakola gidip durumu bildirdik. Araç sadece benim değil ortağımla ikimizin malı hal böyle olunca mağdur duruma düştük. Arabayı satacaklar mı, parçalayacaklar mı bilmiyorum ama biran evvel bulunmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Araç, Bayrampaşa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadın, Polise İfade Verdi Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı

Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:12:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta Annesini Taşıdığı Aracı Vicdansız Hırsızlar Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]