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Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu - Son Dakika

Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu

30.12.2021 13:59
Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu

Zeytinburnu'nda koronavirüs yoğun bakım servisinde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö. (56) "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık N.Ö. mahkemedeki savunmasında, "Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi.

Mayıs ayında Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanede meydana gelen olaya göre, Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. bakım işlemlerini yapmak için Z.A.'nın odasına girdi. Z.A.'ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö., odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu N.Ö. bulunduğu cezaevinde getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatının, "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca 'iyi bir insan' ifadesini kullanmıştır. N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" demesinin üzerine mahkeme başkanı "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.

"GAFLETE DÜŞTÜM, ÜZGÜNÜM"

N.Ö ise, son savunmasında şunları söyledi: "7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşamki nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşire yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın bezimi değiştirir misin dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm."

Mahkeme heyeti N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Zeytinburnu, Mahkeme, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu - Son Dakika
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