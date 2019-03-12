Son Dakika Haberleri: Hasta Bebeğin Parka Terk Edilmesi

Hasta Bebeğin Parka Terk Edilmesi

43 dakika önce

Kilis'te, 9 gün önce hasta kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edildi.

Hasta Bebeğin Parka Terk Edilmesi, System.String[]
Kilis'te, 9 gün önce hasta kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 9 gün önce İslambey Parkı'nda bulunan hasta bebeğin ailesinin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, parkın bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 700 saatlik görüntülerini inceleyerek, bebeği motosikletli iki kişinin terk ettiğini belirledi.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekip, motosikletin marka ve modelinden yola çıkarak, şüphelilerin Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğunu saptadı.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde, bebeğin annesinin, H.Ö'nün baldızı E.H. olduğunu itiraf etti.

Adresinde gözaltına alınan E.H'nin de "bebeğin babasının gayrimeşru ilişki yaşadığı Suriye uyruklu M.A. olduğunu, ailesinin durumu bilmediğini ve korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö'ye vererek, terk etmesini istediğini söylediği" öğrenildi.

Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İslambey Parkı'nda, 3 Mart'ta terk edilmiş olarak bulunan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde "Yağmur" adı verilen bebeğin tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



55'lik Hülya Avşar'dan Yarı Çıplak Fotoğraf! FETÖ Sanığını "Eski Kız Arkadaşım" Cevabı Kurtaramadı

Venezuela'da Elektrik Kesintisi Yüzünden Tedavi Edilemeyen Genç Kız, Annesinin Kollarında Can Verdi Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:29:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta Bebeğin Parka Terk Edilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]