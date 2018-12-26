Hasta Bebeğin Yardımına Ekipler Yetişti
53 dakika önce
Van'da yolu kardan kapanan mezralarda rahatsızlanan biri bebek 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
Van
'da yolu kardan kapanan mezralarda rahatsızlanan biri bebek 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi. Çatak
ilçesi Sırmalı Mahallesi'ne bağlı Dursunlar mezrasında rahatsızlanan Nafize Gülaçar, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yolu açtı.
Yolun açılmasının ardından mezraya ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gülaçar'ı Çatak Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Ekipler, kar ve tipiden yolu kapanan Korulu Mahallesi'ne bağlı Sığırcık mezrasında yüksek ateş ve kusma şikayeti bulunan 2 yaşındaki Musa Siran'ı da 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye yetiştirdi. Erciş
, Muradiye
, Saray
ve Çatak ilçelerinde kar ve tipiden yolda araçlarıyla mahsur kalan bazı vatandaşlar da Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:55 Kaynak: AA
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