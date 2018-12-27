Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döverken Görüntülendi, Gözaltına Alındı (2)
43 dakika önce
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık oğlunu dövdüğü için gözaltına alınan Emine T., Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Diyarbakır
Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık oğlunu dövdüğü için gözaltına alınan Emine T., Yenişehir
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Emine T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annesinden şiddet gören bebeğin hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:18 Kaynak: DHA
Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı
8 Aylık Hamile Olduğunu Sanan Kadının Karnından Dev Miyom Çıktı
Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi