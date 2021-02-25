Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi - Son Dakika

Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi

25.02.2021 06:21

Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir çiftçi, 1 hafta önce doğan ve hastalanan buzağıyı, otomobilinin arka bagajında tedavi ettirebilmek için veteriner hekime getirdi.

Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir çiftçi, 1 hafta önce doğan ve hastalanan buzağıyı, otomobilinin arka bagajında tedavi ettirebilmek için veteriner hekime getirdi.

Tercan ilçe merkezinde otomobilin bagajında tedavi gören ve serum verilen buzağının ishal olduğu anlaşıldı.

Buzağıyı Tercan'a bağlı Kökpınar köyünden getirdiğini kaydeden Mahmut Gül, "1 hafta önce doğdu. Hasta oldu. Annesinin sütünü içmiyor. İshal olmuş. Veteriner serum verdi" dedi.

Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi
Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi
Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi
Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi

Veteriner, Erzincan, Çiftçi, Tercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi - Son Dakika


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