Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı - Son Dakika

Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı

6 saat önce

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici Ramazan Seylan, yollar kapalı olunca hastalanan iki buzağısını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı, System.String[]

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici Ramazan Seylan, yollar kapalı olunca hastalanan iki buzağısını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seylan, bir bidonu ikiye bölüp, buzağıları içine yerleştirerek araçların ulaşabildiği bölgeye getirdi. Pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi.

Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan evli ve 9 çocuk babası Ramazan Seylan'ın iki buzağısı hastalandı. Seylan, yollar kapalı olunca, buzağılarını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Ramazan Seyhan, büyük bir bidonu ikiye böldü. Buzağıları battaniyeye saran Seylan, daha sonra onları, bidon parçalarının içine yerleştirip, Palandöken'den aşağıya doğru kaydırarak, indirdi. Bu sırada pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi. Ramazan Seylan'ı pistte durduran birçok kişi, buzağılara hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ise onları severek büyük ilgi gösterdi.Ramazan Seylan, Palandöken'in girişinde kendisini bekleyen bir yakınının kamyonetine buzağılarını koyarak veterinere götürdü. Seylan, "Palandöken mezarsında yaşıyoruz. Evlerimiz Kayak Merkezi'nin hemen yanında. İshal olan iki buzağıyı tedavi ettirmek için veterinere götürmem gerekiyordu. Ancak yolumuz kapalı olduğu için onları büyük bir plastik bidonunu ikiye kesip içlerine bıraktım. Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktan çeke çeke getirdim" diye konuştu.


Kayak Merkezi, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:11 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastası tutuklandı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı         
23:15
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi         
12:32
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi         
12:20
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor         
11:45
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 14:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]