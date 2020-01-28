Hasta buzağıya veterinere götürüldüğü otomobilin bagajında serum takıldı - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan bir köylünün buzağısı, veterine götürdüğü otomobilinin bagajında serum takılarak tedavi edildi.

İlçeye bağlı Erenler köyünden Selim Akdoğan, hastalanan 3 haftalık buzağısını otomobilinin bagajına serdiği battaniyeye yatırarak veterinere götürdü.

Burada yapılan muayenenin ardından sindirim sistemi bozukluğu yaşadığı belirlenen buzağıya aracın bagajında serum bağlanarak ilaç verildi.

Daha sonra buzağısıyla köyüne dönen Akdoğan, AA muhabirine, veterinerin köye gelmesini bekleyerek vakit kaybetmek istemediği için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Veteriner Mehmet Ali Koçer de buzağının tedavisinin sürdüğünü dile getirerek, "Hayvan sahibi de çok duyarlı. Testlerimizi yaptık, sonucuna göre daha kapsamlı tedavi uygulayacağız." dedi.