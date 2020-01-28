Hasta buzağıya veterinere götürüldüğü otomobilin bagajında serum takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta buzağıya veterinere götürüldüğü otomobilin bagajında serum takıldı - Son Dakika

Hasta buzağıya veterinere götürüldüğü otomobilin bagajında serum takıldı

6 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan bir köylünün buzağısı, veterine götürdüğü otomobilinin bagajında serum takılarak tedavi edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan bir köylünün buzağısı, veterine götürdüğü otomobilinin bagajında serum takılarak tedavi edildi.

İlçeye bağlı Erenler köyünden Selim Akdoğan, hastalanan 3 haftalık buzağısını otomobilinin bagajına serdiği battaniyeye yatırarak veterinere götürdü.

Burada yapılan muayenenin ardından sindirim sistemi bozukluğu yaşadığı belirlenen buzağıya aracın bagajında serum bağlanarak ilaç verildi.

Daha sonra buzağısıyla köyüne dönen Akdoğan, AA muhabirine, veterinerin köye gelmesini bekleyerek vakit kaybetmek istemediği için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Veteriner Mehmet Ali Koçer de buzağının tedavisinin sürdüğünü dile getirerek, "Hayvan sahibi de çok duyarlı. Testlerimizi yaptık, sonucuna göre daha kapsamlı tedavi uygulayacağız." dedi.

Hasta buzağıya veterinere götürüldüğü otomobilin bagajında serum takıldı

Erenler, Selim, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak
Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:05:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta buzağıya veterinere götürüldüğü otomobilin bagajında serum takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]