Hasta Buzağıyı Kızakla Taşıdı

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağıyı yolları kapalı olduğu için battaniyeye sarıp, pistten kızakla taşıdı.

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağıyı yolları kapalı olduğu için battaniyeye sarıp, pistten kızakla taşıdı.



Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi, yolları kapalı olduğu için hastalanan buzağısını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıyı battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru koyarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi.



- Erzurum

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