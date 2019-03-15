Son Dakika Haberleri: Hasta Buzağıyı Kızakla Taşıdı

Hasta Buzağıyı Kızakla Taşıdı

1 saat önce

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağıyı yolları kapalı olduğu için battaniyeye sarıp, pistten kızakla taşıdı.

Hasta Buzağıyı Kızakla Taşıdı, System.String[]
ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağıyı yolları kapalı olduğu için battaniyeye sarıp, pistten kızakla taşıdı. 

Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi, yolları kapalı olduğu için hastalanan buzağısını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıyı battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru koyarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:46 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Erzurum, Palandöken, Güncel
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