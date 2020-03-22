Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü - Son Dakika

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Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü
6 saat önce
Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağılarını bidonları keserek yaptığı kızaklara bindirdikten sonra pistten indirip veterinere götürdü.
Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü
ERZURUM - Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağılarını bidonları keserek yaptığı kızaklara bindirdikten sonra pistten indirip veterinere götürdü.
Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi hastalanan buzağılarını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıları battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru kayarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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