Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü - Son Dakika

Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü
6 saat önce
Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağılarını bidonları keserek yaptığı kızaklara bindirdikten sonra pistten indirip veteriner hekime götürdü.
Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağılarını bidonları keserek yaptığı kızaklara bindirdikten sonra pistten indirip veteriner hekime götürdü.
Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi hastalanan buzağılarını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıları battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru kayarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi.
(Sefa Tetik - Özge Bozo/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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