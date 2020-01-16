Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü - Son Dakika

Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Akif Zeybek (35), hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü.

Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Akif Zeybek (35), hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü.

Turgutlu'nun kırsal mahallesi Kayrak'taki bir arkadaşının hastalanan buzağısını otomobilinin arka kısmına alan besici ve çiftçi Akif Zeybek, hayvanı ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zeybek, "Arkadaşımın buzağısı rahatsızdı. Benden yardım istedi. Veterinerin gelmesi uzun sürebilirdi. Ben de araca koyup, veterinere götürdüm. Buzağının sağlığı iyi. Buralarda adet böyle" dedi.


Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş
Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
19:18 Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:16 Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi - Son Dakika
19:16 Gönüllü gençler, şehit askerin adına kütüphane açtı - Son Dakika
19:14 Mübadele göçmeni dedesinin hikayesini beyaz perdeye aktardı - Son Dakika
19:12 Dağlı: "Kimse yanlış anlamasın, geminin su aldığını gören atladı" - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 19:20:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]