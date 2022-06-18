Hasta çocuğa bağış yaptı uzlaştılar - Son Dakika
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Hasta çocuğa bağış yaptı uzlaştılar

18.06.2022 09:34
Hasta çocuğa bağış yaptı uzlaştılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsü Selebral Palsi hastası için başlatılan kampanyaya bin TL bağış yaparak uzlaştılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsü Selebral Palsi hastası için başlatılan kampanyaya bin TL bağış yaparak uzlaştılar.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü İ. D. otomobille kendisine çarparak yaralanmasına neden olan P. K.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine P.K. hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan soruşturma başlatıldı ve kusurlu bulundu. Dosya, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosuna gönderilmesinin ardından motosiklet sürücüsü İ.D. ile yapılan görüşmede P. K.'nın Selebral Palsi hastası Yusuf Ege Karagüllüoğlu adına başlatılan bağış kampanyasına bin lira bağış yapmak koşuluyla uzlaşabileceklerini talep etti. P. K. ise bağışta bulunmayı kabul ederek Yusuf Ege Karagüllüoğlu adına açılan yardım hesabına bin TL bağışta bulunmasıyla uzlaşma sağlandı.

Dava, taraflar açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta çocuğa bağış yaptı uzlaştılar - Son Dakika

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