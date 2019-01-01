Son Dakika Haberleri: Hasta Çocuğun İmdadına Paletli Ambulans Yetişti

Hasta Çocuğun İmdadına Paletli Ambulans Yetişti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 112 ekipleri, kar nedeniyle kapanan kırsal mahalledeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaşarak hastaneye taşıdı.

Hasta Çocuğun İmdadına Paletli Ambulans Yetişti, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 112 ekipleri, kar nedeniyle kapanan kırsal mahalledeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaşarak hastaneye taşıdı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan İsmail Esendere (10), yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Sağlık görevlileri, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki mahalleye paletli ambulansla ulaşabildi. Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Esendere'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, 1 saatlik karlı yolu paletli ambulans ile aşarak Göksun Devlet Hastanesi'ne ulaşıldı.

İsmail Esendere'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:32 Kaynak: İHA

Esendere, Kahramanmaraş, Güncel
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