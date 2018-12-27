Hasta Çocuğuna Şiddet Uygulayan Anne, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diyarbakır'da önceki gün bir hastanede yaşanan olayda anne E.T., hasta çocuğuna şiddet uygularken, aynı odadaki başka bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Uyarılmasına rağmen davranışından vazgeçmemesi üzerine görüntüyü çeken kadın, güvenlik güçlerine haber verdi. Gözaltına alınan anne E.T., ifadesi alındıktan sonra tutuklama isteğiyle kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

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