Son Dakika Haberleri: Hasta Çocuğuna Şiddet Uygulayan Anne, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Hasta Çocuğuna Şiddet Uygulayan Anne, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

19 dakika önce

Diyarbakır'da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasta Çocuğuna Şiddet Uygulayan Anne, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı, System.String[]
Diyarbakır'da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da önceki gün bir hastanede yaşanan olayda anne E.T., hasta çocuğuna şiddet uygularken, aynı odadaki başka bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Uyarılmasına rağmen davranışından vazgeçmemesi üzerine görüntüyü çeken kadın, güvenlik güçlerine haber verdi. Gözaltına alınan anne E.T., ifadesi alındıktan sonra tutuklama isteğiyle kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:29 Kaynak: İHA

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