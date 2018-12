Hasta Çocuğuna Şiddet Uygulayan Anne, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Hasta çocuğuna şiddet uygulayan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasta çocuğuna şiddet uygulayan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da önceki gün bir hastanede yaşanan olayda anne E.T., hasta çocuğuna şiddet uygularken, aynı odadaki başka bir kadın tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Uyarılmasına rağmen davranışından vazgeçmemesi üzerine görüntüyü çeken kadın, güvenlik güçlerine haber verdi. Gözaltına alınan anne E.T., ifadesi alındıktan sonra tutuklama isteği ile kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı

Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

8 Aylık Hamile Olduğunu Sanan Kadının Karnından Dev Miyom Çıktı

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin