Hasta Çocuk Hastaneye 2 Saatte Ulaştırıldı
46 dakika önce
Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı çeken 12 yaşındaki çocuk, karlı yolda yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.
Hakkari
'nin Ağaçdibi köyünde yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı çeken 12 yaşındaki çocuk, karlı yolda yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.
Kent merkezinde 20 kilometre mesafede bulunan Ağaçdibi köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Nesrin Turan, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle fenalaştı. Durumun Hakkari İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Kar
ve inen çığlardan yolu temizleyerek köye ulaştırılan 112 Acil Servis
ekibi, hastaya ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesine kaldırdı.
2 saat devam eden kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde sonuçlanırken, ekipler ise bu anları cep telefonları ile görüntüledi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:24 Kaynak: İHA
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