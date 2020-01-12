Hasta çocuk için kermes düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta çocuk için kermes düzenlendi - Son Dakika

Hasta çocuk için kermes düzenlendi

6 saat önce

Batman'da beyin erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay'ın tedavisine katkı için kermes düzenledi.

Batman'da beyin erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay'ın tedavisine katkı için kermes düzenledi.

Abay çiftinin iki oğlu, beyin erimesi olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalandı. 11 yaşındaki Emircan Mert'in tedavi ettirmeyen Abay çifti, 5 yaşındaki Ahmet Çınar Türkiye'de olmayan 700 bin Avro tutarındaki ilaçla kurtulabileceğini öğrendi.

Valilikten alınan izinle düzenlenen yardım kampanyası kapsamında özel bir eğitim kurumunun bahçesinde "Küçük iyilikler, büyük umutlar" sloganıyla kermes düzenlendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin yaptığı konuşmada hastaya destek için herkesten beklediklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin duyarlığı ve sosyal sorumluluk duyguları çok ileri bir düzeyde. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Gerçekten onlar, geleceğin yetişkinleri olarak ülkemize yapacakları katkılardan dolayı son derece mutluyum."

Baba İhsan Abay, oğlu Ahmet için yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Emircan yatalak ama Ahmet Çınar ise gördüğünüz gibi yürüyor, oynuyor ve koşuyor. Yaklaşık 5-6 aydır hastalığını öğrendik. Bunun bir an önce ilaç alıp tedaviye başlaması lazım. İlaçta 700 bin Avro civarında olup epeyce pahallı bir ilaçtır. Öğretmen olduğum için gerçekten benim için çok yüksek bir fiyat. Benim bunu ödeyebilecek bir gücüm yok."

Hasta çocuk için kermes düzenlendi

Ahmet Çınar, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

Son Dakika Haberleri
00:42 İsrail, baraj kapaklarını açarak Gazze'de yarım milyon dolarlık hasara neden oldu - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
00:34 Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:31 Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin tl'yi alıp, kaçtı - yeniden - Son Dakika
00:31 Karlı yollar kimilerine çile olurken kimilerine eğlence oldu - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 00:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta çocuk için kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]