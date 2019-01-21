Hasta Çocuklar Sıra Bekledi, Doktor İskambil Oynadı

Hasta çocuklar sıra bekledi, doktor iskambil oynadı Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar ağlarken doktorun bilgisayarda iskambil oyunu oynadığı görüldü Hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattıADANA - Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar...

Hasta çocuklar sıra bekledi, doktor iskambil oynadı

Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar ağlarken doktorun bilgisayarda iskambil oyunu oynadığı görüldü

Hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı



ADANA - Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar anne ve babalarının kucağında ağlayarak tedavi sırası beklerken, görevli doktorun bilgisayarda iskambil oynadığı görüldü.

Alınan bilgiye göre olay, 19 Ocak akşamı bir kamu hastanesinde yaşandı. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak çocuk acile girdiklerinde bir süre doktoru beklemek zorunda kaldılar. Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı. Bu arada, serviste bir doktorun bilgisayarda internet üzerinden iskambil oynadığı görüldü. Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen bekledikleri doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş ise internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi.

Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını, bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenilirken, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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