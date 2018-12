İZMİR'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kök Hücre Nakil Ünitesi'ndeki hasta çocuklar, yeni yıllarını erken kutladı. İlik nakliyle sağlığına kavuşan hastalardan biri olan Gürcistan doğumlu Tekla Nachkebia da İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin düzenlediği partide hem lösemiyi yenmenin, hem yeni yılın mutluluğunu yaşadı.Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Kök Hücre Nakil Ünitesi'nde tedavileri devam eden çocuklar, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin düzenlediği yılbaşı partisi ile keyifli saatler geçirdi. Ünitede yatarak veya ayakta tedavi gören 30 çocuk, hem sürpriz hediyelerle mutlu oldu, hem de dernek üyelerinin elleriyle hazırladığı ikramlardan tatma fırsatı buldu. Çalan müzik eşliğinde dans eden çocuklar, yeni yıl ağacının altına bırakılan hediyeleri paylaştı. Hasta çocuklar yeni yıldan sağlık diledi.Hastaneden dışarı çıkamayan çocuklar için bir parti organize ettiklerini ifade eden İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, tüm çocuklara yeni yıl hediyeleri getirdiklerini belirterek, "Hazırladığımız ikramları getirip pasta kestik, çocuklarımıza hediyeler verdik. Çocukların aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmesini sağladık. Bugün kontrole gelen çocuklar da bizimleydi. Biz hepsini mutlu etmek için buradayız. Hem kıyafet, hem de oyuncaklar getirdik. Onlar dışarıdan herhangi bir şey yiyemedikleri için ikramları ellerimizle hazırladık" dedi.Yılbaşını erken kutladıklarını söyleyen Ozan, her yeni yıl gecesinde hastanenin boş olduğunu belirtti. Doktorların da kutlamaya destek verdiğini bildiren Sevil Ozan, gelecek günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 90 çocuğa hediyeler götüreceklerini söyleyerek "Dernekteki arkadaşlarımıza yaptığımız duyurular ve gönüllülerin desteğiyle bu çocuklara bir mutluluk yaşatmak istedik. 8 yıldır yılbaşı organizasyonu yapıyoruz. 3 sene önce hastanedeki tüm çocukları kapsayan bir etkinlik yapmıştık, 500 çocuk vardı. Bunu önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" diye konuştu.Dr. Gülcihan Özek de hastanenin 20 yıldır 500'den fazla nakil işlemi gerçekleştirdiğini söyleyerek şunları anlattı:"10 yataklı bir servisimiz var. Yaklaşık 15 çocuğun her gün ayaktan tedavisi yapılıyor. Bugün yapılan yılbaşı kutlaması, hasta çocuklara moral vermesi açısından çok önemliydi. Her yıl yapılan bu organizasyon sayesinde çocuklarımız hediye paylaşımında bulundu. Çocuklar bu sayede hem kendilerini iyi hissediyorlar, hem de tedavilerine bir katkı sağlanıyor."GÜRCÜ HASTA DA PARTİYE KATILDIEge Üniversitesi'ndeki yılbaşı partisine katılan hastalardan biri de Gürcistan'dan gelen 13 yaşındaki lösemi hastası Tekla Nachkebia oldu. İki yıl önce Ege Üniversitesi Hematoloji bölümünde tanısı konulan Tekla Nachkebia, 1 yıl önce yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuştu. Başarılı geçen operasyonun ardından lösemi hastalığını yenen Tekla, kontrol için geldiği hastanede yeni yılı kutladı. Annesi Dariko Matkava Nachkebia ile birlikte hediyeleri açan Tekla Nachkebia, "Burası benim ikinci evim gibi oldu. Buradaki doktorları çok seviyorum. Ben lösemiyi yendim. 1 yıl önce ilik nakli oldu. Memleketime gideceğim, okula başlayacağım ve her şey daha iyi olacak. Bugün yılbaşı partisi yaptık bize hediyeler dağıttılar. Hediyelerimi çok beğendim, çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İzmir