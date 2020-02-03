Hasta çocuklara masal okudular - Son Dakika
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Hasta çocuklara masal okudular

7 saat önce

Berko İlaç çalışanları, kanser tedavisi gören çocuklar için masal okudu.

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Berko İlaç çalışanları, kanser tedavisi gören çocuklar için masal okudu. Gülmek İyileştirir Derneği'nin yürüttüğü 'Mutlu Masallar' projesine katkı sağlayan çalışanların, okuduğu masalları hasta çocuklara hediye edildi.


Sağlıklı yarınlar için çalışan ve üreten Berko İlaç, hasta çocukları desteklemeye devam ediyor. Gülmek İyileştirir Derneği'nin yürüttüğü 'Mutlu Masallar' projesi kapsamında Berko İlaç çalışanları kanser tedavisi gören çocuklara masal okudu. Bu masallar, MP3 çalarlara yüklenerek hastanede yatarak tedavi gören çocuklara hediye ediliyor.


Şirketin çalışanları okudukları masalları, Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara hediye etti. Berko İlaç çalışanları adına çocukları ziyarete giden ve MP3 çalarları hediye eden Berko İlaç YK Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, "Bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Bu proje, Berko İlaç çalışanları olarak bizlerin yüreğine dokunan özel bir proje oldu, çünkü ekibimizden TST bir arkadaşımızın oğlunun lösemi tedavisi gördüğü hastaneye, onun adına masallarımızı okuduk ve hediye ettik. Bizim için duygu yüklü ve mutluluk veren bir anı oldu." şeklinde açıklamada bulundu. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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