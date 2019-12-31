Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü - Son Dakika

Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki hastanelerde tedavi gören çocuklar, belediyenin gönderdiği hediyelerle sevindirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki hastanelerde tedavi gören çocuklar, belediyenin gönderdiği hediyelerle sevindirildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı doğrultusunda, ilçedeki hastanelerde tedavi gören çocuklara yeni yıl hediyesi verildi.

Hediyelerini, pamuk prenses ve padişah kostümleri giymiş görevlilerin elinden alan çocuklar, hem şaşırdı hem sevindi.

Çocuklar ve aileleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, yurtta kalan lise öğrencilerine de içinde çeşitli ikramların bulunduğu hediyeler gönderdi.

Öğrenciler de Altınordu Belediye Başkanı Tören'e hazırladıkları videoyla teşekkür etti.

Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü

Aşkın Tören, Altınordu, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?

Son Dakika Haberleri
05:50 Otizm teşhisi konulanlar anlatıyor: 'Hayatımın 40 yılını geri istiyorum' - Son Dakika Haber
05:43 Şanlıurfa'da yılın ilk kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı - Son Dakika Haber
05:42 Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
05:40 Kastamonu'da bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi - Son Dakika Haber
05:35 Başkent'te yılbaşı gecesi uygulama: 250 gram uyuşturucu ve 15,5 litre sahte içki yakalandı - Son Dakika Haber
01:24 Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 06:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]