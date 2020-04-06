Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler ambulans ile hastaneye götürüldüler - Son Dakika

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Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler ambulans ile hastaneye götürüldüler
6 saat önce
Avcılar'da rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek üzere metrobüse binmek isteyen 2 anne, görevliler tarafından alınmadı.
Avcılar'da rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek üzere metrobüse binmek isteyen 2 anne, görevliler tarafından alınmadı. Hasta çocukları metrobüs durağına çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Hastaneye gitmek için anneleriyle Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'na gelen 2 çocuk güvenlik görevlileri tarafından metrobüse alınmadı. Görevliler 112 ekiplerini arayarak metrobüs durağına sağlık ekibi çağırdı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailelere yardımcı oldu. Ambulans ile hasta çocuklar hastanelere götürüldü.
(Murat Delice/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:45 Kaynak: İHA
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