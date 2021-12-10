Üye Girişi
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı - Son Dakika

Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı

10.12.2021 17:14
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı

Samsun'da bir hasta hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak hastanelik etti.

Samsun'da bir hasta hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Diş Polikliniğinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün hastanede diş hekimi Özlem Danacı'ya diş yaptıran hasta U.E. bugün polikliniğe giderek takılan dişinin olmadığını söyledi. Bu sırada hasta tedavi eden diş hekimi Özlem Danacı, elindeki hastanın tedavisini tamamlayıp kendisinin tedavisi ile ilgileneceğini söyledi. İddiaya göre, hasta U.E. diş hekimi Özlem Danacı'ya saldırıp saçını çekip kafasına ve omuzuna yumruk atı. Bu sırada olayı müdahale etmek isteyen hemşire Ebru Bülbül'ü de darp eden saldırgan, oluşan kalabalıktan istifade ederek hastaneden kaçtı. Olay, polise haber verildi. Polis hasta kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit edip evinde yakaladı. U.E. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, darp sonucu yaralanan diş hekimi Özlem Danacı ve hemşire Ebru Bülbül Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlem Danacı'nın hastanenin beyin cerrahi servisine yatışı yapıldı. Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkan Yardımcısı İrfan Halit Çelik darp edilen sağlıkçıların tedavi gördüğü hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yardımcısı Çelik, "Saldırıya uğrayan diş hekimi ve hemşire arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Sağlıkta şiddetin biran önce son bulması için ilgili yasaların çıkmasını ve sağlık çalışanlarına saldıranların yargı önünde gerekli cezaları almalarını istiyoruz. Bu saldırının takipçisi olacağız" dedi. - SAMSUN

Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı
Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı

Diş Hekimi, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar bu sergide 17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar bu sergide
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
17:17 Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu
16:58 Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine yükseldi! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı
16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla
16:25 Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik
16:16 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
16:04 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım         
17:27
Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu         
17:18
İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı         
16:36
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 17:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Hasta, doktor ve hemşireye saldırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement